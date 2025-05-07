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В ОП розповіли, коли Україна зможе розпочати мирні переговори

Київ • УНН

 • 3224 перегляди

Андрій Єрмак наголосив, що для початку переговорів необхідне 30-денне перемир'я, однак реальність цього залежить від росії.

В ОП розповіли, коли Україна зможе розпочати мирні переговори

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що мирні переговори можуть розпочатися лише після досягнення 30-денного перемир’я. Про це Єрмак повідомив в інтерв’ю виданню Zeit Online, пише УНН.

Тільки коли буде таке припинення вогню, ми можемо розпочати мирні переговори. Сполучені Штати та наші європейські друзі поділяють це переконання. Тільки росія не виявляє бажання це зробити 

- відповів Єрмак на запитання, чи вірить він у 30-денне перемир’я.

Очільник ОП також зазначив, що досягнення реального 30-денного перемир’я залежить від росії.

Я не можу сказати вам, наскільки ймовірно, що це станеться. Це була б лише особиста думка, і вас цікавить реальність. Реальність залежить від іншої сторони 

- підкреслив Єрмак.

Він додав, що домовитися про формат мирних переговорів можна буде лише після припинення вогню.

Після того, як буде налагоджено припинення вогню, ми повинні домовитися про формат переговорів та призначити делегації. Для нас важливо, щоб у них брали участь Сполучені Штати, а також наші європейські друзі. Ми належимо до Європи; наше майбутнє — у ЄС 

- підкреслив Єрмак.

Доповнення

Речниця міністерства закордонних справ росії марія захарова заявила, що оголошене державою-агресором перемир’я набуде чинності у ніч з 7 на 8 травня.

"Перемир'я в ніч із 7 на 8 травня набуде чинності..." ,- заявила Марія Захарова.

Проголошене державою агресором "перемир'я" буцімто має тривати до 00:00 години з 10 на 11 травня.

Павло Зінченко

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