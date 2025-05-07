В ОП рассказали, когда Украина сможет начать мирные переговоры
Киев • УНН
Андрей Ермак подчеркнул, что для начала переговоров необходимо 30-дневное перемирие, однако реальность этого зависит от россии.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что мирные переговоры могут начаться только после достижения 30-дневного перемирия. Об этом Ермак сообщил в интервью изданию Zeit Online, пишет УНН.
Только когда будет такое прекращение огня, мы можем начать мирные переговоры. Соединенные Штаты и наши европейские друзья разделяют это убеждение. Только россия не проявляет желания это сделать
Глава ОП также отметил, что достижение реального 30-дневного перемирия зависит от россии.
Я не могу сказать вам, насколько вероятно, что это произойдет. Это было бы лишь личное мнение, и вас интересует реальность. Реальность зависит от другой стороны
Он добавил, что договориться о формате мирных переговоров можно будет только после прекращения огня.
После того, как будет налажено прекращение огня, мы должны договориться о формате переговоров и назначить делегации. Для нас важно, чтобы в них участвовали Соединенные Штаты, а также наши европейские друзья. Мы принадлежим к Европе; наше будущее — в ЕС
Дополнение
Пресс-секретарь министерства иностранных дел россии мария захарова заявила, что объявленное государством-агрессором перемирие вступит в силу в ночь с 7 на 8 мая.
"Перемирие в ночь с 7 на 8 мая вступит в силу..." ,- заявила Мария Захарова.
Провозглашенное государством агрессором "перемирие" якобы должно продлиться до 00:00 часов с 10 на 11 мая.