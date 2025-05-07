"Это была отличная встреча": Ермак рассказал подробности разговора Зеленского и Трампа в Ватикане
Киев • УНН
Андрей Ермак назвал встречу Зеленского и Трампа замечательной, где лидеры открыто обсудили важные вопросы. Он добавил, что Украина готовилась к этой встрече в Ватикане.
Глава Офиса президента Андрей Ермак считает встречу Президента Владимира Зеленского и главы Белого Дома Дональда Трампа замечательной. Лидеры имели возможность честно и открыто обсудить важные вещи. Об этом Ермак сообщил в интервью изданию Zeit Online, пишет УНН.
Это была замечательная встреча, замечательный разговор между партнерами. Нужно чаще общаться в таких форматах, с глазу на глаз, чтобы лучше понимать друг друга
Он также выразил уверенность, что президенту Трампу и американским чиновникам было бы важно приехать в Украину, чтобы увидеть, как живет ее народ и понять, что украинцы до сих пор очень мотивированы.
Также Ермак отметил, что украинская сторона готовилась к встрече с Трампом в Ватикане во время похорон Папы Франциска.
Мы к ней готовились, но до конца никто не знал, приедет ли президент Трамп. Кое-кто говорил, что это было первое чудо Папы Франциска. Это был действительно очень хороший разговор. Они имели возможность честно и открыто обсудить вещи. Отношение президента Зеленского было очень хорошим, и я знаю от своих американских коллег, что настроение президента Трампа также было очень хорошим
Он также сообщил, что является автором того знаменитого фото двух лидеров, которое потом начало стремительно распространяться по сети.
"Я сам сделал фотографию, которая с тех пор стала известной", - сообщил Ермак.
Дополнение
Ермак подчеркнул, заявил, что мирные переговоры могут начаться только после достижения 30-дневного перемирия.
Только когда будет такое прекращение огня, мы можем начать мирные переговоры. Соединенные Штаты и наши европейские друзья разделяют это убеждение. Только россия не проявляет желания это сделать
- ответил Ермак на вопрос, верит ли он в 30-дневное перемирие.