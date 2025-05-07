"Это была отличная встреча": Ермак рассказал подробности разговора Зеленского и Трампа в Ватикане

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает встречу Президента Владимира Зеленского и главы Белого Дома Дональда Трампа замечательной. Лидеры имели возможность честно и открыто обсудить важные вещи. Об этом Ермак сообщил в интервью изданию Zeit Online, пишет УНН.

Это была замечательная встреча, замечательный разговор между партнерами. Нужно чаще общаться в таких форматах, с глазу на глаз, чтобы лучше понимать друг друга - заявил Ермак.

Он также выразил уверенность, что президенту Трампу и американским чиновникам было бы важно приехать в Украину, чтобы увидеть, как живет ее народ и понять, что украинцы до сих пор очень мотивированы.

Также Ермак отметил, что украинская сторона готовилась к встрече с Трампом в Ватикане во время похорон Папы Франциска.

Мы к ней готовились, но до конца никто не знал, приедет ли президент Трамп. Кое-кто говорил, что это было первое чудо Папы Франциска. Это был действительно очень хороший разговор. Они имели возможность честно и открыто обсудить вещи. Отношение президента Зеленского было очень хорошим, и я знаю от своих американских коллег, что настроение президента Трампа также было очень хорошим - подчеркнул Ермак.

Он также сообщил, что является автором того знаменитого фото двух лидеров, которое потом начало стремительно распространяться по сети.

"Я сам сделал фотографию, которая с тех пор стала известной", - сообщил Ермак.

Дополнение

Ермак подчеркнул, заявил, что мирные переговоры могут начаться только после достижения 30-дневного перемирия.

Только когда будет такое прекращение огня, мы можем начать мирные переговоры. Соединенные Штаты и наши европейские друзья разделяют это убеждение. Только россия не проявляет желания это сделать

- ответил Ермак на вопрос, верит ли он в 30-дневное перемирие.