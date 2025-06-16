ЦАХАЛ заявив про виведення частини військ з Гази та передислокацію вздовж кордонів Єгипту і Йорданії

Армія оборони Ізраїлю вивела свої основні війська з Гази на тлі конфлікту з Іраном і натомість зміцнив кордони з Єгиптом та Йорданією. Проте у регіоні ще лишилася частина силовиків ЦАХАЛ. Про це повідомляє The Times Of Israel, передає УНН.

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За даними військових, чотири дивізії Армії оборони Ізраїлю залишилися у Газі після того, як 98-му дивізію, елітне формування десантників та командос, було виведено з Хан-Юніса та відправлено в інше місце з початком конфлікту в Ірані. Тим не менш, у секторі діють десятки тисяч військових.

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що під час конфлікту в Ірані вона продовжувала ліквідовувати оперативників ХАМАС у Газі, знищувати терористичну інфраструктуру, включаючи тунелі, та посилювати свою оборону вздовж кордону з Газою.

Тим часом, кількість військ на кордоні з Йорданією втричі перевищила звичайну. Останніми днями Ізраїль розгорнув новосформовану 96-ту дивізію "Гілад" на північній ділянці кордону з Йорданією, тоді як 80-та дивізія "Едом" посилила південну ділянку та охорону кордону з Єгиптом.

На півночі Ізраїлю Армія оборони Ізраїлю продовжує захищатися від потенційних загроз з боку Лівану та Сирії.

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Напередодні ЦАХАЛ повідомив про завершення операції ураження ядерної інфраструктури Ірану в Тегерані. ВПС Ізраїлю завдали серію ударів по об'єктах в Тегерані, пов'язаних з ядерною програмою Ірану. Серед цілей були штаб-квартири Міноборони Ірану та ядерного проєкту SPND.