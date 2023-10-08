ЦАХАЛ створив закриту військову зону у районі сектора Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) створила закриту військову зону у районі сектора Газа. Про це повідомляють ізраїльські збройні сили, пише УНН.
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За словами Збройних сил Ізраїлю, доступ до зони буде закрито.
"ЦАХАЛ зазначає, що вхід до закритої військової зони заборонено, і просить населення бути пильним і не заходити в цей район", - йдеться у повідомленні армії оборони Ізраїлю в Telegram.
Доповнення
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до цивільних мешканців Гази із закликом покинути прикордонні території, адже Ізраїль помститься за цей чорний день.