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ЦАХАЛ створив закриту військову зону у районі сектора Газа

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) створила закриту військову зону у районі сектора Газа. Про це повідомляють ізраїльські збройні сили, пише УНН.

Деталі 

За словами Збройних сил Ізраїлю, доступ до зони буде закрито.

"ЦАХАЛ зазначає, що вхід до закритої військової зони заборонено, і просить населення бути пильним і не заходити в цей район", - йдеться у повідомленні армії оборони Ізраїлю в Telegram.

Доповнення

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до цивільних мешканців Гази із закликом покинути прикордонні території, адже Ізраїль помститься за цей чорний день.

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