ЦАХАЛ створив закриту військову зону у районі сектора Газа

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За словами Збройних сил Ізраїлю, доступ до зони буде закрито.

"ЦАХАЛ зазначає, що вхід до закритої військової зони заборонено, і просить населення бути пильним і не заходити в цей район", - йдеться у повідомленні армії оборони Ізраїлю в Telegram.

Доповнення

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до цивільних мешканців Гази із закликом покинути прикордонні території, адже Ізраїль помститься за цей чорний день.