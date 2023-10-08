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ЦАХАЛ создал закрытую военную зону в районе сектора Газа

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) создала закрытую военную зону в районе Сектора Газа. Об этом сообщают израильские вооруженные силы, пишет УНН.

Детали 

По данным израильских вооруженных сил, доступ в зону будет закрыт.

"ЦАХАЛ отмечает, что вход в закрытую военную зону запрещен, и просит население быть свободным и не заходить в этот район", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram.

Дополнение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданским жителям Газы с призывом покинуть приграничные территории, ведь Израиль отомстит за этот черный день.

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