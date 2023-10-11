ЦАХАЛ спростував заяви ЗМІ про ворожі безпілотники на території Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю спростувала заяви ЗМІ про ніби-то проникнення ворожих безпілотників на території Ізраїлю. Відповідне повідомлення з’явилось в офіційному телеграм каналі ЦАХАЛу, передає УНН.
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“Після повідомлень про проникнення в повітряний простір Ізраїлю з Лівану, на даний момент підозра на проникнення була виключена”, — заявили в ЦАХАЛ.
Деталі
Впродовж середи 11 жовтня, у районах, що оточують, або близькі до сектора Гази лунали сирени.
Мешканцям півночі Ізраїлю наказали сховатися в укріплених кімнатах і чекати відбою тривоги там.
Однак, інформації про загрозу ударів БПЛА Армія оборони Ізраїлю своїм громадянам не давала.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, із посиланням на Times of Israel, про те що кілька безпілотників з Лівану ймовірно проникнули в повітряний простір Ізраїлю.