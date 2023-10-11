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Кілька безпілотників могли перетнути повітряний простір Ізраїлю з Лівану - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Кілька безпілотників могли проникнути в повітряний простір Ізраїлю з Лівану, передає УНН із посиланням на Times of Israel.

Деталі

За даними видання, мешканцям півночі Ізраїлю наказано сховатися в укріплених кімнатах і чекати там.

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Доповнення

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.

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