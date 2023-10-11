Несколько беспилотников могли пересечь воздушное пространство Израиля из Ливана - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Несколько беспилотников могли проникнуть в воздушное пространство Израиля из Ливана, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
По данным издания, жителям севера Израиля приказано укрыться в укрепленных комнатах и ждать там.
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Дополнение
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории Сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛе заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.