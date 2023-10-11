ЦАХАЛ опроверг заявления СМИ о вражеских беспилотниках на территории Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Армия обороны Израиля опровергла заявления СМИ о якобы проникновении вражеских беспилотников на территории Израиля. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграмм канале ЦАХАЛа, передает УНН.
Цитата
“После сообщений о проникновении в воздушное пространство Израиля из Ливана, на данный момент подозрение на проникновение было исключено”, — заявили в ЦАХАЛ.
Детали
В течение среды 11 октября, в районах, окружающих или близких к сектору Газа раздавались сирены.
Жителям севера Израиля приказали укрыться в укрепленных комнатах и ждать отбоя тревоги там.
Однако, информации об угрозе ударов БПЛА Армия обороны Израиля своим гражданам не давала.
Напомним
Ранее УНН писал, со ссылкой на Times of Israel, о том что несколько беспилотников из Ливана вероятно проникли в воздушное пространство Израиля.