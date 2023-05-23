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Трюдо та Макрон обговорили оборонні потреби України та її повоєнну відбудову

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Франції Еммануель Макрон зауважили необхідність у трансатлантичній єдності для забезпечення потреб України в оборонному потенціалі та її подальшій повоєнній відбудові. Про це повідомили в офісі глави канадського уряду, пише УНН.

Деталі

“Прем’єр-міністр та президент наголосили на важливості подальшої трансатлантичної єдності у підтримці оборони України та її довготермінових потреб у відбудові”, - зазначили в офісі Трюдо.

В офісі також зазначають, що співрозмовники зобов’язалися притягнути рф до відповідальності за її жорстоку агресію та підтримати тих, хто найбільше постраждав від наслідків російської агресії

Окрім того, лідери держав також порушили тему боротьби з дезінформацією на рівні G7.

Нагадаємо 

Перебуваючи з робочим візитом у Японії для участі в саміті "Групи семи", Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Сторони обговорили зокрема й питання розмінування територій та тренувальних місій для українських військових.

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