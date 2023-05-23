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13 марта, 19:26 • 46817 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104224 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107381 просмотра

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13 марта, 13:40 • 107570 просмотра

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13 марта, 13:25 • 101586 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94722 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110202 просмотра

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Трюдо и Макрон обсудили оборонные потребности Украины и ее послевоенное восстановление

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон отметили необходимость в трансатлантическом единстве для обеспечения потребностей Украины в оборонном потенциале и ее дальнейшем послевоенном восстановлении. Об этом сообщили в офисе главы канадского правительства, пишет УНН.

Детали

“Премьер-министр и президент подчеркнули важность дальнейшего трансатлантического единства в поддержке обороны Украины и ее долгосрочных потребностей в восстановлении”, - отметили в офисе Трюдо.

В офисе также отмечают, что собеседники обязались привлечь рф к ответственности за ее жестокую агрессию и поддержать тех, кто больше всего пострадал от последствий российской агрессии

Кроме того, лидеры государств также подняли тему борьбы с дезинформацией на уровне G7.

Напомним 

Находясь с рабочим визитом в Японии для участия в саммите "Группы семи", Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо’ Стороны обсудили в том числе и вопросы разминирования территорий и тренировочных миссий для украинских военных.

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