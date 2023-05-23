Трюдо и Макрон обсудили оборонные потребности Украины и ее послевоенное восстановление
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон отметили необходимость в трансатлантическом единстве для обеспечения потребностей Украины в оборонном потенциале и ее дальнейшем послевоенном восстановлении. Об этом сообщили в офисе главы канадского правительства, пишет УНН.
Детали
“Премьер-министр и президент подчеркнули важность дальнейшего трансатлантического единства в поддержке обороны Украины и ее долгосрочных потребностей в восстановлении”, - отметили в офисе Трюдо.
В офисе также отмечают, что собеседники обязались привлечь рф к ответственности за ее жестокую агрессию и поддержать тех, кто больше всего пострадал от последствий российской агрессии
Кроме того, лидеры государств также подняли тему борьбы с дезинформацией на уровне G7.
Напомним
Находясь с рабочим визитом в Японии для участия в саммите "Группы семи", Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо’ Стороны обсудили в том числе и вопросы разминирования территорий и тренировочных миссий для украинских военных.