ВМС підтвердили ураження трьох російських "Панцирів" з десантним катером і бази дронів "Оріон" у Криму - показали відео

Військово-морські сили ЗСУ підтвердили знищення трьох російських комплексів "Панцир-С1", десантного катера і бази дронів "Оріон" у тимчасово окупованому Криму, пише УНН.

Як вказано, "підрозділи ВМС ЗС України у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму".

Також вказано, що "силами і засобами ВМС у Новоозерному було успішно уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 "БК-16"".

Більше того, удару зазнала й військова інфраструктура окупантів на аеродромі Кіровське. Там наші воїни влучили у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Оріон" та повністю знищили чотири станції управління цими дронами