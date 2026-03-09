ВМС підтвердили ураження трьох російських "Панцирів" з десантним катером і бази дронів "Оріон" у Криму - показали відео
Київ • УНН
ВМС ЗСУ уразили три комплекси Панцирь-С1, десантний катер БК-16 та станції управління дронами. На аеродромі Кіровське знищено базу БпЛА Оріон.
Військово-морські сили ЗСУ підтвердили знищення трьох російських комплексів "Панцир-С1", десантного катера і бази дронів "Оріон" у тимчасово окупованому Криму, пише УНН.
Деталі
Як вказано, "підрозділи ВМС ЗС України у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму".
Внаслідок точних ударів українським захисникам вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" та ліквідувати одну мобільну вогневу групу противника
Також вказано, що "силами і засобами ВМС у Новоозерному було успішно уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 "БК-16"".
Більше того, удару зазнала й військова інфраструктура окупантів на аеродромі Кіровське. Там наші воїни влучили у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Оріон" та повністю знищили чотири станції управління цими дронами
"Злагоджена та точна робота продовжує давати успішний результат. Планомірно знищуємо логістику та бойовий потенціал ворога у глибокому тилу", - наголошується у повідомленні.