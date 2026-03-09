ВМС подтвердили поражение трех российских "Панцирей" с десантным катером и базы дронов "Орион" в Крыму - показали видео
Киев • УНН
ВМС ВСУ поразили три комплекса Панцирь-С1, десантный катер БК-16 и станции управления дронами. На аэродроме Кировское уничтожена база БПЛА Орион.
Военно-морские силы ВСУ подтвердили уничтожение трех российских комплексов "Панцирь-С1", десантного катера и базы дронов "Орион" во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.
Детали
Как указано, "подразделения ВМС ВС Украины во взаимодействии с Силами специальных операций ВС Украины провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма".
В результате точных ударов украинским защитникам удалось поразить сразу три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и ликвидировать одну мобильную огневую группу противника
Также указано, что "силами и средствами ВМС в Новоозерном был успешно поражен российский скоростной десантный катер проекта 02510 "БК-16"".
Более того, удару подверглась и военная инфраструктура оккупантов на аэродроме Кировское. Там наши воины попали в место хранения ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орион" и полностью уничтожили четыре станции управления этими дронами
"Слаженная и точная работа продолжает давать успешный результат. Планомерно уничтожаем логистику и боевой потенциал врага в глубоком тылу", - отмечается в сообщении.