Троє бойовиків загинуло та троє поранені за добу в АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. За добу в зоні проведення АТО троє бойовиків загинуло та троє поранені. Про це сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу, передає УНН.
"Надійшли підтверджені втрати противника — троє загиблих та троє поранених окупантів в Авдіївській "промзоні" та на маріупольському напрямку", - сказав А.Лисенко.
Як повідомляв УНН, на Донеччині військову службу проходять хворі на СНІД бойовики.