Троє бойовиків загинуло та троє поранені за добу в АТО

"Надійшли підтверджені втрати противника — троє загиблих та троє поранених окупантів в Авдіївській "промзоні" та на маріупольському напрямку", - сказав А.Лисенко.

Як повідомляв УНН, на Донеччині військову службу проходять хворі на СНІД бойовики.