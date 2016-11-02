Трое боевиков погибли и трое ранены за сутки в АТО

КИЕВ. 2 ноября. УНН. За сутки в зоне проведения АТО трое боевиков погибли и трое ранены. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга, передает УНН.