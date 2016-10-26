Трьох підозрюваних у вбивстві чоловіка затримали на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Вінниччині правоохоронці затримали трьох чоловіків за підозрою у вбивстві односельця. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції у Вінницькій області.
Так, 23 жовтня в лісі неподалік м. Погребище місцевий житель, який прийшов по гриби, виявив мертвим невідомого чоловіка та викликав поліцію.
Під час проведення судово-медичної експертизи було встановлено, що чоловік помер насильницькою смертю. У нього була зламана під’язикова кістка. Потерпілим виявися 43-річний, раніше судимий за крадіжки, житель села Гопчиця Погребищенського району.
В результаті проведених оперативно-розшукових заходів підозрюваними виявилися 43, 45 та 54-річні односельці потерпілого, які підтримували дружні стосунки з вбитим. Вчора, 25 жовтня правоохоронці затримали чоловіків.
За словами затриманих, потерпілий, звільнившись з місць позбавлення волі, продовжував займатися дрібними крадіжками. Перебуваючи в гостях у одного з підозрюваних, він викрав у нього продукти харчування. За це чоловік вирішив його покарати, заручившись підтримкою друзів. Чоловіки попросили потерпілого допомогти рубати дрова. Натомість на машині завезли в ліс і задушили.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за п.12 ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене групою осіб). Наразі зловмисникам оголосили підозру.
Затриманим загрожує до 15 років ув’язнення. Зараз чоловіки знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.