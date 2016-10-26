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Трех подозреваемых в убийстве мужчины задержали в Винницкой области

Трех подозреваемых в убийстве мужчины задержали в Винницкой области

Киев • УНН

 • 7111 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Винницкой области задержали трех мужчин по подозрению в убийстве односельчанина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции в Винницкой области.

Так, 23 октября в лесу возле г. Погребище местный житель, который пришел за грибами, обнаружил мертвым неизвестного мужчину и вызвал полицию.

При проведении судебно-медицинской экспертизы было установлено, что мужчина умер насильственной смертью. У него была сломана подъязычная кость. Пострадавшим оказался 43-летний, ранее судимый за кражи, житель села Гопчица Погребищенского района.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемыми оказались 43, 45 и 54-летние односельчане пострадавшего, которые поддерживали дружеские отношения с убитым. Вчера, 25 октября правоохранители задержали мужчин.

По словам задержанных, потерпевший, освободившись из мест лишения свободы, продолжал заниматься мелкими кражами. Находясь в гостях у одного из подозреваемых, он похитил у него продукты питания. За это мужчина решил его наказать, заручившись поддержкой друзей. Мужчины попросили потерпевшего помочь рубить дрова. На машине завезли в лес и задушили.

По факту события открыли уголовное производство по п.12 ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц). Злоумышленникам объявили о подозрении.

Задержанным грозит до 15 лет заключения. Сейчас мужчины находится в изоляторе временного содержания.

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