Троє болгар у Лондоні засуджені за шпигунство на користь росії

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34451 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 56339 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 59150 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 63743 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 75299 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 60388 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58597 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 125673 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82735 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 231250 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.1м/с
71%
Популярнi новини

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 13270 перегляди

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 12536 перегляди

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 11734 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 14338 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 24370 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 94062 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 125670 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 231249 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 407321 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 399115 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 14435 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23385 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24216 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26136 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76493 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Троє болгар у Лондоні засуджені за шпигунство на користь росії

Київ • УНН

 • 18693 перегляди

Суд визнав винними трьох громадян Болгарії у шпигунській діяльності на користь росії, їм загрожує до 14 років ув'язнення. Шпигунською мережею керував австрійський втікач Ян Марсалек з москви.

Троє болгар у Лондоні засуджені за шпигунство на користь росії

Троє громадян Болгарії, обвинувачених у шпигунстві на користь росії, були визнані винними в ході судового процесу, на якому було розглянуто їхню участь у низці змов по всій Європі, якими керував утікач, що перебуває в москві. Їм загрожує до 14 років. Про це повідомляє Thе Guardian, пише УНН.

Присяжні винесли одностайний вирок 33-річній лаборантці Катрін Івановій, 30-річному косметологу Вані Габеровій і 39-річному художнику Тихомиру Іванчеву, які до арешту проживали в Лондоні.

Їх визнали винними в тому, що вони були членами шпигунського угруповання, яким керував Ян Марсалек, австрійський бізнесмен, що втік до росії у 2020 році після того, як компанія, якою він допомагав керувати, збанкрутувала через шахрайство на 1,9 млрд євро.

Марсалек керував ворожим стеженням за журналістом-розслідувачем Христо Грозевим, всі троє обвинувачених брали участь в операції.

Також керівник наказав членам угрупування викрасти номери мобільних телефонів українських військовослужбовців, які проходили навчання в американських казармах у Штутгарті (Німеччина).

Марсалек спілкувався безпосередньо з лідером угруповання Орліном Русєвим, який, у свою чергу, керував стеженням з колишнього гостьового будинку в приморському містечку Норфолк. Будівля була переповнена електронною апаратурою та обладнанням для спостереження.

Русєв вже визнав себе винним у шпигунстві, як і його заступник Бізер Джамбазов. Але Іванова, Габерова та Іванчев заперечували звинувачення, що призвело до судового процесу, який тривав майже три місяці. Усіх трьох визнали винними в участі у змові з метою вчинення злочину, передбаченого статтею 1 закону про державну таємницю 1911 року. За це передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 14 років.

Нагадаємо

Нагадаємо, в 2024 році колишній багаторічний прем'єр-міністр Болгарії та лідер найбільшої партії ГЄРБ Бойко Борисов відмовився підтримувати підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною після того, як тимчасовий прем'єр країни звернувся до парламенту з проханням ухвалити рішення з цього питання.

undefined undefined

Новини Світу
Болгарія
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,344.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,113.64
Ethereum
$1,646.46