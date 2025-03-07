Троє болгар у Лондоні засуджені за шпигунство на користь росії

Троє громадян Болгарії, обвинувачених у шпигунстві на користь росії, були визнані винними в ході судового процесу, на якому було розглянуто їхню участь у низці змов по всій Європі, якими керував утікач, що перебуває в москві. Їм загрожує до 14 років. Про це повідомляє Thе Guardian, пише УНН.

Присяжні винесли одностайний вирок 33-річній лаборантці Катрін Івановій, 30-річному косметологу Вані Габеровій і 39-річному художнику Тихомиру Іванчеву, які до арешту проживали в Лондоні.

Їх визнали винними в тому, що вони були членами шпигунського угруповання, яким керував Ян Марсалек, австрійський бізнесмен, що втік до росії у 2020 році після того, як компанія, якою він допомагав керувати, збанкрутувала через шахрайство на 1,9 млрд євро.

Марсалек керував ворожим стеженням за журналістом-розслідувачем Христо Грозевим, всі троє обвинувачених брали участь в операції.

Також керівник наказав членам угрупування викрасти номери мобільних телефонів українських військовослужбовців, які проходили навчання в американських казармах у Штутгарті (Німеччина).

Марсалек спілкувався безпосередньо з лідером угруповання Орліном Русєвим, який, у свою чергу, керував стеженням з колишнього гостьового будинку в приморському містечку Норфолк. Будівля була переповнена електронною апаратурою та обладнанням для спостереження.

Русєв вже визнав себе винним у шпигунстві, як і його заступник Бізер Джамбазов. Але Іванова, Габерова та Іванчев заперечували звинувачення, що призвело до судового процесу, який тривав майже три місяці. Усіх трьох визнали винними в участі у змові з метою вчинення злочину, передбаченого статтею 1 закону про державну таємницю 1911 року. За це передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 14 років.

Нагадаємо

Нагадаємо, в 2024 році колишній багаторічний прем'єр-міністр Болгарії та лідер найбільшої партії ГЄРБ Бойко Борисов відмовився підтримувати підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною після того, як тимчасовий прем'єр країни звернувся до парламенту з проханням ухвалити рішення з цього питання.