Трое болгар в Лондоне осуждены за шпионаж в пользу россии

Трое граждан Болгарии, обвиняемых в шпионаже в пользу россии, были признаны виновными в ходе судебного процесса, на котором рассматривалось их участие в ряде заговоров по всей Европе, которыми руководил беглец, находящийся в москве. Им грозит до 14 лет. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Присяжные вынесли единогласный вердикт 33-летней лаборантке Катрин Ивановой, 30-летнему косметологу Ване Габерову и 39-летнему художнику Тихомиру Иванчеву, которые до ареста проживали в Лондоне.

Их признали виновными в том, что они были членами шпионской группировки, которой руководил Ян Марсалек, австрийский бизнесмен, сбежавший в россию в 2020 году после того, как компания, которой он помогал управлять, обанкротилась из-за мошенничества на 1,9 млрд евро.

Марсалек руководил враждебным наблюдением за журналистом-расследователем Христо Грозевым, все трое обвиняемых принимали участие в операции.

Также руководитель приказал членам группировки похитить номера мобильных телефонов украинских военнослужащих, которые проходили обучение в американских казармах в Штутгарте (Германия).

Марсалек общался напрямую с лидером группировки Орлином Русевым, который, в свою очередь, руководил наблюдением из бывшего гостевого дома в приморском городке Норфолк. Здание было переполнено электронной аппаратурой и оборудованием для наблюдения.

Русев уже признал себя виновным в шпионаже, как и его заместитель Бизер Джамбазов. Но Иванова, Габерова и Иванчев отрицали обвинения, что привело к судебному процессу, который длился почти три месяца. Всех троих признали виновными в участии в заговоре с целью совершения преступления, предусмотренного статьей 1 закона о государственной тайне 1911 года. За это предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет.

Напоминаем

Напоминаем, в 2024 году бывший многолетний премьер-министр Болгарии и лидер крупнейшей партии ГЕРБ Бойко Борисов отказался поддерживать подписание двустороннего соглашения о безопасности с Украиной после того, как временный премьер страны обратился к парламенту с просьбой принять решение по этому вопросу.