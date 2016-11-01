Три тисячі студентів у Львові пройшли ходою на честь 98-ї річниці створення ЗУНР
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Близько трьох тисяч студентів у Львові пройшли ходою на честь 98-ї річниці Листопадового чину й створення ЗУНР, передає кореспондент УНН.
Сьогодні у Львові традиційно відбулись урочистості до річниці Листопадового чину й створення ЗУНР.
Студенти зібрались перед пам’ятником Іванові Франку. Сформована колона вирушила за маршрутом: вул. Університетська, 1 – вул. Листопадового Чину – вул. М. Гоголя – вул. Т. Шевченка – Янівське кладовище (Меморіал Українських січових стрільців).
Опісля, як повідомлялось, там відбудеться громадське віче.