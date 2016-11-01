Три тысячи студентов во Львове прошли маршем в честь 98-й годовщины создания ЗУНР
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Около трех тысяч студентов во Львове прошли маршем в честь 98-й годовщины Ноябрьского чина и создания ЗУНР, передает корреспондент УНН.
Сегодня во Львове традиционно состоялись торжества к годовщине Ноябрьского чина и создание ЗУНР.
Студенты собрались перед памятником Ивану Франко. Сформированная колонна отправилась по маршруту: ул. Университетская, 1 - ул. Ноябрьского Чина - ул. Н.Гоголя - ул. Т.Шевченко - Яновское кладбище (Мемориал Украинских сечевых стрельцов).
Затем, как сообщалось, там состоится общественное вече.