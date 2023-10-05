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Три райони Курської області рф атакували безпілотники

Три райони Курської області рф атакували безпілотники

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Одразу три райони Курської області рф атакували цієї ночі безпілотники. Про це повідомив губернатор краю Роман Старовойт, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що дрони били по об'єктах інфраструктури, унаслідок чого є вимкнення світла. 

Цитата

«Сьогодні вночі українськими безпілотниками атаковано об'єкти інфраструктури у Суджанському, Коренівському, Глушківському районах. Є відключення електрики. Аварійні бригади вже розпочали відновлення електропостачання», — навписав російський чиновник.

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