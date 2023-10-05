Три райони Курської області рф атакували безпілотники

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Зазначається, що дрони били по об'єктах інфраструктури, унаслідок чого є вимкнення світла.

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«Сьогодні вночі українськими безпілотниками атаковано об'єкти інфраструктури у Суджанському, Коренівському, Глушківському районах. Є відключення електрики. Аварійні бригади вже розпочали відновлення електропостачання», — навписав російський чиновник.

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