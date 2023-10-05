Три райони Курської області рф атакували безпілотники
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Одразу три райони Курської області рф атакували цієї ночі безпілотники. Про це повідомив губернатор краю Роман Старовойт, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що дрони били по об'єктах інфраструктури, унаслідок чого є вимкнення світла.
Цитата
«Сьогодні вночі українськими безпілотниками атаковано об'єкти інфраструктури у Суджанському, Коренівському, Глушківському районах. Є відключення електрики. Аварійні бригади вже розпочали відновлення електропостачання», — навписав російський чиновник.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Курській області знеструмлені 5 населених пунктів через невідомий дрон, що атакував підстанцію