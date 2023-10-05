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Три района Курской области рф атаковали беспилотники

Три района Курской области рф атаковали беспилотники

Киев • УНН

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Киев. 5 октября. УНН. Сразу три района Курской области рф атаковали этой ночью беспилотники. Об этом сообщил губернатор края Роман Старовойт, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что дроны били по объектам инфраструктуры, вследствие чего есть выключение света. 

Цитата

«Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключение электричества. Аварийные бригады уже начали восстановление электроснабжения», — написал российский чиновник.

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