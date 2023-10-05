Три района Курской области рф атаковали беспилотники
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. Сразу три района Курской области рф атаковали этой ночью беспилотники. Об этом сообщил губернатор края Роман Старовойт, передает УНН.
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Отмечается, что дроны били по объектам инфраструктуры, вследствие чего есть выключение света.
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«Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключение электричества. Аварийные бригады уже начали восстановление электроснабжения», — написал российский чиновник.
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