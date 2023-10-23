Третя партія гуманітарної допомоги прибула в Газу

Цитата

«Єгипетський Червоний Півмісяць доставив гуманітарну допомогу в сектор Газа, яка буде доставлена Палестинському товариству Червоного Півмісяця як третій етап», - повідомило агентство, додавши: «Допомога була підготовлена з урахуванням основних медичних та гуманітарних потреб».

Кількість вантажівок з гуманітарною допомогою у повідомленні не уточнюється.

Нагадаємо

Поставки гуманітарної допомоги через "Рафах" почалися в суботу.