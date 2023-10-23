Третя партія гуманітарної допомоги прибула в Газу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Єгипетський Червоний Півмісяць повідомив, що доставив третю партію гуманітарної допомоги через прикордонний перехід "Рафах" між Єгиптом та сектором Газа до анклаву, пише УНН з посиланням на Al Jazeera.
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«Єгипетський Червоний Півмісяць доставив гуманітарну допомогу в сектор Газа, яка буде доставлена Палестинському товариству Червоного Півмісяця як третій етап», - повідомило агентство, додавши: «Допомога була підготовлена з урахуванням основних медичних та гуманітарних потреб».
Кількість вантажівок з гуманітарною допомогою у повідомленні не уточнюється.
Нагадаємо
Поставки гуманітарної допомоги через "Рафах" почалися в суботу.