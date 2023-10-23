Третья партия гуманитарной помощи прибыла в Газу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Египетский Красный Полумесяц сообщил, что доставил третью партию гуманитарной помощи через пограничный переход "Рафах" между Египтом и сектором Газа в анклав, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.
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«Египетский Красный Полумесяц доставил гуманитарную помощь в сектор Газа, которая будет доставлена Палестинскому обществу Красного Полумесяца в качестве третьего этапа», - сообщило агентство, добавив: «Помощь была подготовлена с учетом основных медицинских и гуманитарных потребностей».
Количество грузовиков с гуманитарной помощью в сообщении не уточняется.
Напомним
Поставки гуманитарной помощи через "Рафах" начались в субботу.