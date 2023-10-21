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CNN: пункт пропуску між Єгиптом та Газою закрився після проїзду 20 вантажівок з допомогою

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Пункт пропуску "Рафах" між Єгиптом та сектором Гази закрився невдовзі після проїзду 20 вантажівок з гуманітарною допомогою до анклаву, повідомляє CNN, пише УНН.

CNN: пункт пропуску між Єгиптом та Газою закрився після проїзду 20 вантажівок з допомогою

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За словами кореспондента CNN з єгипетського боку кордону, "пропускний пункт "Рафах" закрився невдовзі після того, як через нього проїхало 20 вантажівок".

При цьому, вказує телеканал, люди на єгипетській стороні кордону раділи, коли пункт пропуску "Рафах" ненадовго відкрився в суботу вранці, святкуючи це вигуками та співами.

За словами речника Генерального секретаря ООН, 20 вантажівок із гуманітарною допомогою були від Єгипетського Червоного Півмісяця.

Очікується, що вантажівки з гуманітарною допомогою ООН проїдуть через прикордонний пункт до Гази в понеділок, повідомив CNN представник ООН.

Нагадаємо

21 жовтня вранці вантажівки з гуманітарною допомогою почали в'їжджати до сектору Гази з боку прикордонного пункту пропуску "Рафах" між Єгиптом та заблокованим сектором Гази.

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