Допомога починає надходити до Гази з єгипетського "Рафаха", мають в'їхати 20 вантажівок - Al Jazeera

Деталі

Як повідомляє телеканал, 20 вантажівок з гуманітарною допомогою мають в'їхати до Гази з медикаментами та продуктами харчування.

"Колона з гуманітарною допомогою, яка має прибути сьогодні, включає 20 вантажівок з ліками, медикаментами та обмеженою кількістю продуктів харчування (консерви)", - ідеться у цитованій телеканалом заяві пресслужби палестинського ісламістського угруповання ХАМАС.

Як повідомляється, перші вантажівки з допомогою зараз перетинають прикордонний перехід "Рафах" і нарешті прямують до сектору Гази, де проведуть їх огляд.

Нагадаємо

Посольство США в Єрусалимі повідомило, що воно отримало інформацію про те, що прикордонний пункт "Рафах" між Газою та Єгиптом відкриється о 10:00 за місцевим часом.

LIVE: Trucks containing humanitarian aid have begun entering the Gaza Strip from Rafah crossing between Egypt and the besieged Gaza Strip https://t.co/koTklDNkg8

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 21, 2023