Допомога починає надходити до Гази з єгипетського "Рафаха", мають в'їхати 20 вантажівок - Al Jazeera
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Вантажівки з гуманітарною допомогою почали в'їжджати до сектору Гази з боку прикордонного пункту пропуску "Рафах" між Єгиптом та заблокованим сектором Гази, повідомляє Al Jazeera, пише УНН.
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Як повідомляє телеканал, 20 вантажівок з гуманітарною допомогою мають в'їхати до Гази з медикаментами та продуктами харчування.
"Колона з гуманітарною допомогою, яка має прибути сьогодні, включає 20 вантажівок з ліками, медикаментами та обмеженою кількістю продуктів харчування (консерви)", - ідеться у цитованій телеканалом заяві пресслужби палестинського ісламістського угруповання ХАМАС.
Як повідомляється, перші вантажівки з допомогою зараз перетинають прикордонний перехід "Рафах" і нарешті прямують до сектору Гази, де проведуть їх огляд.
Нагадаємо
Посольство США в Єрусалимі повідомило, що воно отримало інформацію про те, що прикордонний пункт "Рафах" між Газою та Єгиптом відкриється о 10:00 за місцевим часом.
LIVE: Trucks containing humanitarian aid have begun entering the Gaza Strip from Rafah crossing between Egypt and the besieged Gaza Strip https://t.co/koTklDNkg8— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 21, 2023