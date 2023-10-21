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Помощь начинает поступать в Газу из египетского "Рафаха", должны въехать 20 грузовиков - Al Jazeera

Киев • УНН

 • 204772 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Грузовики с гуманитарной помощью начали въезжать в сектор Газа со стороны пограничного пункта пропуска "Рафах" между Египтом и заблокированным сектором Газы, сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Помощь начинает поступать в Газу из египетского "Рафаха", должны въехать 20 грузовиков - Al Jazeera

Детали

Как сообщает телеканал, 20 грузовиков с гуманитарной помощью должны въехать в Газу с медикаментами и продуктами питания.

"Колонна с гуманитарной помощью, которая должна прибыть сегодня, включает 20 грузовиков с лекарствами, медикаментами и ограниченным количеством продуктов питания (консервы)", - говорится в цитируемом телеканалом заявлении пресс-службы палестинской исламистской группировки ХАМАС.

Как сообщается, первые грузовики с помощью сейчас пересекают пограничный переход "Рафах" и наконец направляются в сектор Газа, где проведут их досмотр.

Напомним

Посольство США в Иерусалиме сообщило, что оно получило информацию о том, что пограничный пункт "Рафах" между Газой и Египтом откроется в 10:00 по местному времени.

LIVE: Trucks containing humanitarian aid have begun entering the Gaza Strip from Rafah crossing between Egypt and the besieged Gaza Strip https://t.co/koTklDNkg8

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 21, 2023

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