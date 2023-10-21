Помощь начинает поступать в Газу из египетского "Рафаха", должны въехать 20 грузовиков - Al Jazeera
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Грузовики с гуманитарной помощью начали въезжать в сектор Газа со стороны пограничного пункта пропуска "Рафах" между Египтом и заблокированным сектором Газы, сообщает Al Jazeera, пишет УНН.
Детали
Как сообщает телеканал, 20 грузовиков с гуманитарной помощью должны въехать в Газу с медикаментами и продуктами питания.
"Колонна с гуманитарной помощью, которая должна прибыть сегодня, включает 20 грузовиков с лекарствами, медикаментами и ограниченным количеством продуктов питания (консервы)", - говорится в цитируемом телеканалом заявлении пресс-службы палестинской исламистской группировки ХАМАС.
Как сообщается, первые грузовики с помощью сейчас пересекают пограничный переход "Рафах" и наконец направляются в сектор Газа, где проведут их досмотр.
Напомним
Посольство США в Иерусалиме сообщило, что оно получило информацию о том, что пограничный пункт "Рафах" между Газой и Египтом откроется в 10:00 по местному времени.
LIVE: Trucks containing humanitarian aid have begun entering the Gaza Strip from Rafah crossing between Egypt and the besieged Gaza Strip https://t.co/koTklDNkg8— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 21, 2023