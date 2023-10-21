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CNN: пункт пропуска между Египтом и Газой закрылся после проезда 20 грузовиков с помощью

Киев • УНН

 • 985668 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Пункт пропуска "Рафах" между Египтом и сектором Газа закрылся вскоре после проезда 20 грузовиков с гуманитарной помощью в анклав, сообщает CNN, пишет УНН.

CNN: пункт пропуска между Египтом и Газой закрылся после проезда 20 грузовиков с помощью

Детали

По словам корреспондента CNN с египетской стороны границы, "пропускной пункт "Рафах" закрылся вскоре после того, как через него проехало 20 грузовиков".

При этом, указывает телеканал, люди на египетской стороне границы ликовали, когда пункт пропуска "Рафах" ненадолго открылся в субботу утром, отпраздновав это событие возгласами и песнопениями.

По словам представителя Генерального секретаря ООН, 20 грузовиков с гуманитарной помощью были от Египетского Красного Полумесяца.

Ожидается, что грузовики с гуманитарной помощью ООН проедут через пограничный пункт в Газу в понедельник, сообщил CNN представитель ООН.

Напомним

21 октября утром грузовики с гуманитарной помощью начали въезжать в сектор Газа со стороны пограничного пункта пропуска "Рафах" между Египтом и заблокированным сектором Газы.

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