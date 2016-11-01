Тренер "Бенфіки" оголосив заявочний список гравців на матч з "Динамо"

Наразі до поєдинку з "Динамо" проводять підготовку двоє воротарів - Едерсон, Жуліо Сезар, сім захисників: Луїзао, Лізандро, Грімальдо, Ліндельоф, Елізеу, Андре Алмейда, Семеду, вісім півзахисників - Фейса, Самарис, Андре Орта, Каррільйо, Сальвіо, Піцці, Серві, Селіс та четверо нападників - Рауль Хіменес, Мітроглу, Гонсало Гуедеш, Жозе Гомеш.

Зазначається, що порівняно з тими, хто два тижні тому готувався у Києві до гри 3-го туру, у "орлів" відсутні голкіпер Паулу Лопеш та захисник Жардел. Натомість додався один футболіст – півзахисник Андре Орта.

Нагадаємо, що головним арбітром на гру "Бенфіка" – "Динамо" призначено француза Клемана Тюрпена.