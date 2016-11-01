Тренер "Бенфики" объявил заявочный список игроков на матч с "Динамо"

К поединку с "Динамо" проводят подготовку два вратаря - Эдерсон, Жулио Сезар, семь защитников: Луизао, Лизандро, Гримальдо, Линдельоф, Элизеу, Андре Алмейда, Семеду, восемь полузащитников - Фэйса, Самарис, Андре Орта, Каррильо, Сальвио, Пицци, Серво, Селис и четверо нападающих - Рауль Хименес, Митроглу, Гонсало Гуедеш, Жозе Гомеш.

Отмечается, что по сравнению с теми, кто две недели назад готовился в Киеве к игре 3-го тура, у "орлов" отсутствуют голкипер Паулу Лопеш и защитник Жардел. Зато добавился один футболист - полузащитник Андре Орта.

Напомним, что главным арбитром на игру "Бенфика" - "Динамо" назначен француз Клеман Тюрпен.