Травень "починає спускатися до літа", але дощі поки не хочуть відступати - синоптик

Травнева погода поступово починає наближатися до літа, яке поки "ховається" за дощами і холодом, і хоч з вівторка-середи, як очікується, потепліє, дощі поки продовжаться, повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.

Травень дійшов до гори, починає спускатися у долину, до літа. Але поки що літо кокетливо ховається за дощами і холодом, маскується під ранній квітень. Робить нам куку

І, з її слів, завтра, 16 травня, атмосферний фронт зумовить періодичні дощі на півночі, заході та на Вінниччині. Решта території утримається від істотних опадів

Температура повітря у п'ятницю, за даними синоптикині найнижчою очікується вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Вінниччина. Там очікується лише +8...+12 градусів. "Холодяка!" - зазначила вона.

У західних областях, з її слів, завтра +10...+14 градусів. У більшості центральних областей +15...+19 градусів. У південній частині та в східних областях очікується найтепліша погода, +15...+21 градус.

"У Києві 16 травня - відчутне зниження температури повітря: проти сьогоднішніх +16 градусів завтра передбачається ледве +9+11 градусів! Ще й з дощем. Одягайтеся завтра тепло!" - наголосила Діденко.

У суботу ще втримається холодна погода, у неділю потеплішає, у понеділок знову - ууух! - градуси вниз, а з вівторка-середи потепліє. Хоча жваві дощі поки що ніяким там авторитетним сухим антициклонам не хочуть поступатися - вихідні та наступний тиждень будуть переважно вологими