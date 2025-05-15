Май "начинает спускаться к лету", но дожди пока не хотят отступать - синоптик

Майская погода постепенно начинает приближаться к лету, которое пока "прячется" за дождями и холодом, и хотя со вторника-среды, как ожидается, потеплеет, дожди пока продолжатся, сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.

Май дошел до горы, начинает спускаться в долину, к лету. Но пока лето кокетливо прячется за дождями и холодом, маскируется под ранний апрель. Делает нам куку

И, по ее словам, завтра, 16 мая, атмосферный фронт обусловит периодические дожди на севере, западе и в Винницкой области. Остальная территория воздержится от существенных осадков

Температура воздуха в пятницу, по данным синоптика, самой низкой ожидается вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-Винницкая область. Там ожидается лишь +8...+12 градусов. "Холодяка!" - отметила она.

В западных областях, по ее словам, завтра +10...+14 градусов. В большинстве центральных областей +15...+19 градусов. В южной части и в восточных областях ожидается самая теплая погода, +15...+21 градус.

"В Киеве 16 мая - ощутимое снижение температуры воздуха: против сегодняшних +16 градусов завтра предполагается едва +9+11 градусов! Еще и с дождем. Одевайтесь завтра тепло!" - подчеркнула Диденко.

"В субботу еще удержится холодная погода, в воскресенье потеплеет, в понедельник снова - ууух! - градусы вниз, а со вторника-среды потеплеет. Хотя оживленные дожди пока никаким там авторитетным сухим антициклонам не хотят уступать - выходные и следующая неделя будут преимущественно влажными