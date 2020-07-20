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"Трансфер Ярмоленка": до столичного "Динамо" заявлено позов на сотні тисяч євро

"Трансфер Ярмоленка": до столичного "Динамо" заявлено позов на сотні тисяч євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Адвокати чернігівської спортивної школи “Юність” у так званій справі “трансферу Ярмоленко” заявили цивільний позов про стягнення коштів з ФК “Динамо”. Про це повідомив адвокат Юрій Юрченко, передає УНН.

“Ми заявили цивільний позов до всіх фігурантів, які розпоряджалися коштами „Юності“ — до двох — „Динамо“ разом з їхніми підписантами і до громадської організації („Юність“) та керівника, якого чомусь поки що єдиного визнали обвинуваченим. Заявили позов про солідарне стягнення — 286 тис. євро”, — сказав він.

Юрченко також повідомив, що школа “Юність” не вважає “Динамо” потерпілою стороною у кримінальному провадженні щодо шахрайства ГО “Юність”. Адже саме “Динамо” перекидало кошти (частину солідарного платежу за трансфер футболіста Андрія Ярмоленка) на цю структуру, чим позбавило вихованців спортивного закладу належного їм фінансування.

“І друге, ми подали скаргу щодо скасування постанови слідства про визнання „Динамо“ потерпілим, бо ми не вважаємо, що „Динамо“ є потерпілим. Бо „Динамо“ жодної шкоди від діяння, у яких вони самі приймали участь не завдано. Тому вони потерпілими бути не можуть. Тому ми просимо повернути обвинувальний акт стосовно одного єдиного Солія (керівник ГО „Юність“, — ред.), щоб він повернувся в суд разом із висновком слідства щодо дій „Динамо“ одного і іншого — кіпрського.

У суді — прокурори разом з іншими учасниками процесу попросили відкласти засідання, щоб дати їм час на відповідь по поданим клопотанням. Наступне засідання суду — 3 вересня”, — повідомив адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під Печерським судом вихованці футбольної школи розгорнули плакати: “Динамо”, де наш мільйон?

Як писав УНН, 17 липня у Печерському районному суді міста Києва пройшло судове засідання в кримінальному провадженні за фактом шахрайства із грошима солідарного платежу за трансфер Ярмоленка.

Нагадаємо, трансфер Ярмоленка із клубу “Динамо” до німецької “Боруссії” відбувся у серпні 2017 року. Материнська школа футболіста СДЮШОР “Юність” (Чернігів) мала отримати солідарний платіж у 286,4 тис. євро.

Проте з невідомих причин з боку столичного ФК ця сума в односторонньому порядку була зменшена до 150 тис. євро і перерахована на рахунки громадської організації “Юність”, що не має жодного стосунку до реальної чернігівської спортивної школи. Однойменна назва ГО, вочевидь, спеціально була обрана для реалізації шахрайської схеми з присвоєння коштів, що передбачалися для вихованців закладу.

Сьогодні прокуратура обвинувачує голову ГО “Юність” Олександра Салія у шахрайстві в особливо великих розмірах. А слідчі Нацполіції Києва вважають, що перекинуті клубом “Динамо” на рахунок ГО “Клуб “Юність” кошти у 150 тис. євро надалі були переведені у готівку та присвоєні.

Загальна сума трансферу Ярмоленка, за даними ЗМІ, становила 25 млн євро, які ТОВ “Футбольний клуб “Динамо (Київ)” (Україна) разом з офшорною компанією “Динамо Київ” (Кіпр) ЛТД отримали від дортмундської “Боруссії” у повному обсязі.

Підписуючи договір з “Боруссією” про трансфер Ярмоленка, “Динамо” всі зобов’язання зі сплати платежів солідарності за футболіста брало на себе.

Зауважимо, що керівник ДЮСШ “Юність” Геннадій Прокопович неодноразово письмово і публічно звертався власників “Динамо” братів Суркісів із вимогою виконати перед школою солідарні зобов’язання. Оскільки ті того так і не зробили — було порушене кримінальне провадження.

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