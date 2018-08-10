Гроші за трансфер Ярмоленка "осіли" на офшорах Суркісів - політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. За трансфер футболіста Андрія Ярмоленка київське “Динамо” вторгувало 25 млн євро, однак, з цих коштів так і не сплатило платіж солідарності спортивному закладу, що виховав футболіста. Про це в авторському блозі написав політолог, директор Communication Group Володимир Манько.
За його словами, у клубу досить складна фінансова ситуація. І ймовірна причина у тому, що гроші за трансфер футболістів осідають на офшорах.
“Не допомогли ("Динамо“ — ред.) 25 млн євро, які клуб вторгував за нападника Андрія Ярмоленка, під час його переходу у "Боруссію“. Бо, за даними ЗМІ, гроші осіли не на рахунках клубу, а на кількох офшорних рахунках, які належать особисто власникам — братам Суркісам. Суркіси виявились такими "скруджами“, що не розрахувались сповна з футбольними школами, в яких зростав Ярмоленко”, — написав він.
Манько нагадав, що віддавати незначні відсотки від трансферів школам, в яких футболісти починали кар’єру, вимагає від клубів ФІФА.
Зауважимо, що скандалом із трансфером Ярмоленка вже зацікавилися в УЄФА.
Також нагадаємо, що за фактом шахрайства, внаслідок якого 150 тис. євро ФК “Динамо" (Київ) перерахувало не спортивній школі Ярмоленка (“Юність”), а невідомій однойменній громадській організації, відкрито кримінальне провадження.