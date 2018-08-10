Деньги за трансфер Ярмоленко "осели" на оффшорах Суркисов - политолог

По его словам, у клуба достаточно сложная финансовая ситуация. И вероятная причина в том, что деньги за трансфер футболистов оседают на оффшорах.

"Не помогли ("Динамо" - ред.) 25 млн евро, которые клуб выручил за нападающего Андрея Ярмоленко, во время его перехода в "Боруссию". Потому что, по данным СМИ, деньги осели не на счетах клуба, а на нескольких оффшорных счетах, принадлежащих лично владельцам - братьям Суркисам. Суркисы оказались такими "скруджами", что не рассчитались сполна с футбольными школами, в которых рос Ярмоленко", - написал он.

Манько напомнил, что отдавать незначительные проценты от трансферов школам, в которых футболисты начинали карьеру, требует от клубов ФИФА.

Отметим, что скандалом с трансфером Ярмоленко уже заинтересовались в УЕФА.

Также напомним, что по факту мошенничества, в результате которого 150 тыс. евро ФК "Динамо" (Киев) перечислило не спортивной школе Ярмоленко ("Юность"), а неизвестной одноименной общественной организации, открыто уголовное производство.