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"Трансфер Ярмоленко": в столичный "Динамо" заявлен иск на сотни тысяч евро

"Трансфер Ярмоленко": в столичный "Динамо" заявлен иск на сотни тысяч евро

Киев  •  УНН

 • 12043 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Адвокаты черниговской спортивной школы “Юность” по так называемому делу “трансфера Ярмоленко” заявили гражданский иск о взыскании средств с ФК “Динамо”. Об этом сообщил адвокат Юрий Юрченко, передает УНН.

“Мы заявили гражданский иск ко всем фигурантам, которые распоряжались средствами „Юности“ — до двух — „Динамо“ вместе с их подписавшими и к общественной организации („Юность“) и руководителя, которого почему-то пока единого признали обвиняемым. Заявили иск о солидарном взыскании — 286 тыс. евро”, — сказал он.

Юрченко также сообщил, что школа “Юность” не считает “Динамо” потерпевшей стороной в уголовном производстве о мошенничестве ОО “Юность”. Ведь именно “Динамо” перебрасывало средства (часть солидарного платежа за трансфер футболиста Андрея Ярмоленко) на эту структуру, чем лишило воспитанников спортивного заведения принадлежащего им финансирования.

“И второе, мы подали жалобу об отмене постановления следствия о признании „Динамо“ потерпевшим, потому что мы не считаем, что „Динамо“ является потерпевшим. Ибо „Динамо“ никакого вреда от действия, в которых они сами принимали участие не нанесено. Поэтому они потерпевшими быть не могут. Поэтому мы просим вернуть обвинительный акт в отношении одного единственного соли (руководитель ОО „Юность“, — ред.), чтобы он вернулся в суд вместе с заключением следствия относительно действий „Динамо“ одного и другого — кипрского.

В суде — прокуроры вместе с другими участниками процесса попросили отложить заседание, чтобы дать им время на ответ по поданным ходатайствам. Следующее заседание суда — 3 сентября”, — сообщил адвокат.

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Как писал УНН, 17 июля в Печерском районном суде города Киева прошло судебное заседание в уголовном производстве по факту мошенничества с деньгами солидарного платежа за трансфер Ярмоленко.

Напомним, трансфер Ярмоленко из клуба “Динамо” в немецкой “Боруссии” состоялся в августе 2017 года. Материнская школа футболиста СДЮШОР “Юность” (Чернигов) должна была получить солидарен платеж в 286,4 тыс. евро.

Однако по неизвестным причинам со стороны столичного ФК эта сумма в одностороннем порядке была уменьшена до 150 тыс. евро и перечислена на счета общественной организации “Юность”, которая не имеет никакого отношения к реальной черниговской спортивной школе. Одноименное название ОО, очевидно, специально была выбрано для реализации мошеннической схемы по присвоению средств, которые предусматривались для воспитанников учреждения.

Сегодня прокуратура обвиняет главу ОО “Юность” Александра Салия в мошенничестве в особо крупных размерах. А следователи Нацполиции Киева считают, что переброшеные клубом “Динамо” на счет ОО “Клуб “Юность” средства в 150 тыс. евро в дальнейшем были переведены в наличные и присвоены.

Общая сумма трансфера Ярмоленко, по данным СМИ, составила 25 млн евро, которые ООО "Футбольный клуб "Динамо“(Киев) (Украина) совместно с оффшорной компанией “Динамо Киев” (Кипр) ЛТД получили от дортмундской “Боруссии” в полном объеме.

Подписывая договор с “Боруссией” о трансфере Ярмоленко, “Динамо” все обязательства по уплате платежей солидарности за футболиста брало на себя.

Заметим, что руководитель ДЮСШ “Юность” Геннадий Прокопович неоднократно письменно и публично обращался владельцев “Динамо” братьев Суркисов с требованием выполнить перед школой солидарные обязательства. Поскольку те того так и не сделали — было нарушено уголовное производство.

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