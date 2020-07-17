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Під Печерським судом вихованці футбольної школи розгорнули плакати: "Динамо", де наш мільйон?"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Сьогодні у Печерському районному суді міста Києва проводиться судове засідання в кримінальному провадженні за фактом шахрайства із грошима солідарного платежу за трансфер футболіста Андрія Ярмоленка, передає УНН.

Під судом відбувається демонстрація, у якій беруть участь вихованці чернігівської спортивної школи "Юність", яка свого часу виховала Ярмоленка.

Підлітки тримають у руках плакати із написами: "Динамо", де наш мільйон?", "730 днів ми чекаємо гроші від "Динамо", "Поверніть гроші, я хочу грати у футбол".

Нагадаємо, трансфер Ярмоленка із клубу "Динамо" до німецької "Боруссії" відбувся у серпні 2017 року. Материнська школа футболіста СДЮШОР "Юність“ (Чернігів) мала отримати солідарний платіж у 286,4 тис. євро.

Проте з невідомих причин з боку столичного ФК ця сума в односторонньому порядку була зменшена до 150 тис. євро і перерахована на рахунки громадської організації "Юність", що не має жодного стосунку до реальної чернігівської спортивної школи. Однойменна назва ГО, вочевидь, спеціально була обрана для реалізації шахрайської схеми з присвоєння коштів, що передбачалися для вихованців закладу.

Сьогодні прокуратура обвинувачує голову ГО "Юність" Олександра Салія у шахрайстві в особливо великих розмірах. А слідчі Нацполіції Києва вважають, що перекинуті клубом "Динамо" на рахунок ГО "Клуб "Юність" кошти у 150 тис. євро надалі були переведені у готівку та присвоєні.

Загальна сума трансферу Ярмоленка, за даними ЗМІ, становила 25 млн євро, які ТОВ "Футбольний клуб "Динамо (Київ)" (Україна) разом з офшорною компанією "Динамо Київ" (Кіпр) ЛТД отримали від дортмундської "Боруссії" у повному обсязі.

Підписуючи договір з "Боруссією" про трансфер Ярмоленка, "Динамо" всі зобов’язання зі сплати платежів солідарності за футболіста брало на себе.

Як писав УНН, керівник ДЮСШ "Юність" неодноразово письмово і публічно звертався власників "Динамо" братів Суркісів із вимогою виконати перед школою солідарні зобов’язання. Оскільки ті того так і не зробили - було порушене кримінальне провадження. 

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