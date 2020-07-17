Под Печерским судом воспитанники футбольной школы развернули плакаты: "Динамо", где наш миллион?"

Под судом прооходит демонстрация, в которой принимают участие воспитанники черниговской спортивной школы "Юность", что в свое время воспитала Ярмоленко.

Подростки держат в руках плакаты с надписями: "Динамо", где наш миллион?", "730 дней мы ждем деньги от "Динамо", "Верните деньги, я хочу играть в футбол".

Напомним, трансфер Ярмоленко из клуба "Динамо" в немецкую "Боруссию" состоялся в августе 2017 года. Материнская школа футболиста СДЮШОР "Юность" (Чернигов) должна была получить солидарный платеж в размере 286,4 тыс. евро.

Однако по неизвестным причинам со стороны столичного ФК эта сумма в одностороннем порядке была уменьшена до 150 тыс. евро и перечислена на счета общественной организации "Юность", не имеющей никакого отношения к реальной черниговской спортивной школе. Одноименное название ОО, очевидно, специально было выбрано для реализации мошеннической схемы по присвоению средств, которые предусматривались для воспитанников учреждения.

Сегодня прокуратура обвиняет главу ОО "Юность" Александра Салия в мошенничестве в особо крупных размерах. А следователи Нацполиции Киева считают, что переброшенные клубом "Динамо" на счет ОО "Клуб "Юность" средства в размере 150 тыс. евро в дальнейшем были переведены в наличные и присвоены.

Общая сумма трансфера Ярмоленко, по данным СМИ, составила 25 млн евро, которые ООО "Футбольный клуб "Динамо" (Киев) (Украина) совместно с оффшорной компанией "Динамо Киев" (Кипр) ЛТД получили от дортмундской "Боруссии" в полном объеме.

Подписывая договор с "Боруссией" о трансфере Ярмоленко, "Динамо" все обязательства по уплате платежей солидарности за футболиста брало на себя.

Как писал УНН, руководитель ДЮСШ "Юность" неоднократно письменно и публично обращался к владельцам "Динамо" братьям Суркисам с требованием выполнить перед школой солидарные обязательства. Поскольку те того так и не сделали - было начато уголовное производство.