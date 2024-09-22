Трампкоїн: Трамп випустив власну памʼятну монету

Колишній президент США Дональд Трамп представив власну памʼятну монету зі срібла зі своїм обличчям та Білим домом. Вартість однієї монети складає 100 доларів. Пише УНН з посиланням на сторінку експрезидента США в X.

Сьогодні я маю поділитися чимось неймовірним, оскільки ми представляємо запуск наших офіційних монет Трампа! ЄДИНА ОФІЦІЙНА монета, розроблена мною і з гордістю викарбувана тут, у США