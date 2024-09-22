Трампкоїн: Трамп випустив власну памʼятну монету
Київ • УНН
Дональд Трамп представив офіційні пам'ятні срібні монети зі своїм портретом та Білим домом вартістю $100. Монети обмеженого тиражу будуть доступні з 25 вересня і містять напис "In God We Trust".
Колишній президент США Дональд Трамп представив власну памʼятну монету зі срібла зі своїм обличчям та Білим домом. Вартість однієї монети складає 100 доларів. Пише УНН з посиланням на сторінку експрезидента США в X.
Сьогодні я маю поділитися чимось неймовірним, оскільки ми представляємо запуск наших офіційних монет Трампа! ЄДИНА ОФІЦІЙНА монета, розроблена мною і з гордістю викарбувана тут, у США
Доповнення
Видання The Independent вказує, що колишній президент Дональд Трамп пропонує пам'ятні монети за 100 доларів, а перші монети будуть доступні з середи, 25.09.24.
На них зображено його портрет та Білий дім, а також викарбувано напис "In God We Trust" ("Ми покладаємося на Бога").
Раніше цього року Трамп випустив золоті кросівки "Трамп" і біблії "Трамп". Він також продав кілька партій NFT, а також фізичні карти Трампа.
Ця прекрасна монета, випущена обмеженим тиражем, вшановує наш рух, нашу боротьбу за свободу, процвітання і те, що ми ставимо Америку на перше місце, ми завжди ставимо Америку на перше місце
Нагадаємо
Дональд Трамп виступив на заході, де представив криптоплатформу, яку просуває він сам та його сини, привертаючи увагу до ніші цифрових активів, що має історію суперечок.