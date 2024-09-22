Трампкоин: Трамп выпустил собственную памятную монету

Бывший президент США Дональд Трамп представил собственную памятную монету из серебра со своим лицом и Белым домом. Стоимость одной монеты составляет 100 долларов. Пишет УНН со ссылкой на страницу экс-президента США в X.

Сегодня я должен поделиться чем-то невероятным, поскольку мы представляем запуск наших официальных монет Трампа! ЕДИНСТВЕННАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ монета, разработанная мной и с гордостью отчеканенная здесь, в США - написал Трамп на своей странице в Х.

Дополнение

Издание The Independent указывает, что бывший президент Дональд Трамп предлагает памятные монеты за 100 долларов, а первые монеты будут доступны со среды, 25.09.24.

На них изображен его портрет и Белый дом, а также выгравирована надпись "In God We Trust" ("Мы полагаемся на Бога").

Ранее в этом году Трамп выпустил золотые кроссовки "Трамп" и библии "Трамп". Он также продал несколько партий NFT, а также физические карты Трампа.

Эта прекрасная монета, выпущенная ограниченным тиражом, чествует наше движение, нашу борьбу за свободу, процветание и то, что мы ставим Америку на первое место, мы всегда ставим Америку на первое место - сказал Трамп в видео на Truth Social.

Напомним

Дональд Трамп выступил на мероприятии, где представил криптоплатформу, которую продвигает он сам и его сыновья, привлекая внимание к нише цифровых активов, имеющей историю споров.