Трампкоин: Трамп выпустил собственную памятную монету
Киев • УНН
Дональд Трамп представил официальные памятные серебряные монеты со своим портретом и Белым домом стоимостью $100. Монеты ограниченного тиража будут доступны с 25 сентября и содержат надпись «In God We Trust».
Бывший президент США Дональд Трамп представил собственную памятную монету из серебра со своим лицом и Белым домом. Стоимость одной монеты составляет 100 долларов. Пишет УНН со ссылкой на страницу экс-президента США в X.
Сегодня я должен поделиться чем-то невероятным, поскольку мы представляем запуск наших официальных монет Трампа! ЕДИНСТВЕННАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ монета, разработанная мной и с гордостью отчеканенная здесь, в США
Дополнение
Издание The Independent указывает, что бывший президент Дональд Трамп предлагает памятные монеты за 100 долларов, а первые монеты будут доступны со среды, 25.09.24.
На них изображен его портрет и Белый дом, а также выгравирована надпись "In God We Trust" ("Мы полагаемся на Бога").
Ранее в этом году Трамп выпустил золотые кроссовки "Трамп" и библии "Трамп". Он также продал несколько партий NFT, а также физические карты Трампа.
Эта прекрасная монета, выпущенная ограниченным тиражом, чествует наше движение, нашу борьбу за свободу, процветание и то, что мы ставим Америку на первое место, мы всегда ставим Америку на первое место
Напомним
Дональд Трамп выступил на мероприятии, где представил криптоплатформу, которую продвигает он сам и его сыновья, привлекая внимание к нише цифровых активов, имеющей историю споров.