Трамп звільнив інспектора USAID після критичного звіту про скорочення агентства

Генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку звільнили у вівторок, наступного дня після оприлюднення звіту його офісу, який розкривав негативні наслідки скорочення штату USAID адміністрацією Трампа.

Пише УНН з посиланням на NBC News.

Пол Мартін, який обіймав посаду генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку з 2023 року, отримав повідомлення про звільнення електронною поштою.

Від імені президента Дональда Трампа я пишу, щоб повідомити вам, що ваша посада генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку припиняється з негайним вступом в силу - повідомив Мартіну Трент Морс, заступник директора Офісу персоналу президента, в електронному листі.

У звіті Офісу Генерального інспектора USAID, очолюваного Полом Мартіном, було висловлено занепокоєння щодо нестачі персоналу, що може призвести до відсутності належного нагляду та, як наслідок, ризику ненавмисного фінансування організацій або осіб, пов’язаних із терористичними групами, визначеними США.

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Документ також наголошував на невизначеності, пов’язаній із рішенням Державного секретаря Марко Рубіо про припинення життєво необхідної допомоги. У звіті зазначалося, що це поставило під загрозу понад 489 мільйонів доларів продовольчої допомоги, що застрягла в портах, на складах і в дорозі, що може призвести до її псування, додаткових витрат на зберігання або перенаправлення.

Незабаром після отримання повідомлення про звільнення Мартін повідомив про це своїм колегам, висловивши подяку за спільну роботу:

Для мене було честю працювати разом із колегами з ОГІ по всьому світу, забезпечуючи незалежний і принциповий нагляд за програмами USAID. Бережіть себе та піклуйтеся один про одного - написав він у прощальному листі.

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Білий дім не надав коментарів щодо його звільнення. Минулого місяця Держсекретар Рубіо наказав призупинити майже всю іноземну допомогу США до завершення перевірки, що стало наслідком указу Трампа про 90-денну паузу на нові зобов’язання та виплати.

У вівторок підрядники USAID подали позов до федерального суду, вимагаючи заблокувати заморожування фінансування. Тим часом адміністрація Трампа раптово закрила штаб-квартиру агентства, відправивши більшість співробітників у адміністративну відпустку, що спричинило ще один судовий позов від трудових колективів.

Нагадаємо

Адміністрація президента Дональда Трампа готується до масштабного скорочення штату Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), залишивши в ньому менш ніж 300 співробітників із понад 10 000, які працюють у всьому світі.