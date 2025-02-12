Трамп уволил инспектора USAID после критического отчета о сокращении агентства

Генерального инспектора Агентства США по международному развитию уволили во вторник, на следующий день после обнародования отчета его офиса, который раскрывал негативные последствия сокращения штата USAID администрацией Трампа.

Пишет УНН с ссылкой на NBC News.

Пол Мартин, занимавший должность генерального инспектора Агентства США по международному развитию с 2023 года, получил уведомление об увольнении по электронной почте.

От имени президента Дональда Трампа я пишу, чтобы сообщить вам, что ваша должность генерального инспектора Агентства США по международному развитию прекращается с немедленным вступлением в силу - сообщил Мартину Трент Морс, заместитель директора Офиса персонала президента, в электронном письме.

В отчете Офиса Генерального инспектора USAID, возглавляемого Полом Мартином, была выражена обеспокоенность по поводу нехватки персонала, что может привести к отсутствию надлежащего надзора и, как следствие, риска непреднамеренного финансирования организаций или лиц, связанных с террористическими группами, определенными США.

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Документ также отмечал неопределенность, связанную с решением Государственного секретаря Марко Рубио о прекращении жизненно необходимой помощи. В отчете отмечалось, что это поставило под угрозу более 489 миллионов долларов продовольственной помощи, застрявшей в портах, на складах и в пути, что может привести к ее порче, дополнительным расходам на хранение или перенаправление.

Вскоре после получения уведомления об увольнении Мартин сообщил об этом своим коллегам, выразив благодарность за совместную работу:

Для меня было честью работать вместе с коллегами из ОГИ по всему миру, обеспечивая независимый и принципиальный надзор за программами USAID. Берегите себя и заботьтесь друг о друге - написал он в прощальном письме.

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Белый дом не предоставил комментариев относительно его увольнения. В прошлом месяце Госсекретарь Рубио приказал приостановить почти всю иностранную помощь США до завершения проверки, что стало следствием указа Трампа о 90-дневной паузе на новые обязательства и выплаты.

Во вторник подрядчики USAID подали иск в федеральный суд, требуя заблокировать замораживание финансирования. Тем временем администрация Трампа внезапно закрыла штаб-квартиру агентства, отправив большинство сотрудников в административный отпуск, что повлекло еще один судебный иск от трудовых коллективов.

Напомним

Администрация президента Дональда Трампа готовится к масштабному сокращению штата Агентства США по международному развитию (USAID), оставив в нем менее 300 сотрудников из более чем 10 000, работающих во всем мире.