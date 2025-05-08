Трамп запропонував Ердогану посередництво у завершенні війни в Україні - ЗМІ
Київ • УНН
Дональд Трамп під час телефонної розмови з Реджепом Таїпом Ердоганом запропонував йому стати посередником між Україною та росією. Ердоган позитивно відреагував на пропозицію.
Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом запропонував йому стати посередником у припиненні війни між рф та Україною. Про це повідомляють турецькі ЗМІ, пише УНН.
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Як пишуть ЗМІ, днями президент Туреччини Ердоган і президент США Трамп провели "теплу" телефонну розмову.
За даними джерел, під час розмови Трамп попросив Ердогана виступити посередником у припиненні російсько-української війни.
Раніше Трамп заявляв, що закінчить війну в Україні за 24 години, але незабаром здався.
Джерело зазначило, що Ердоган - лідер, який може зустрічатися і з путіним, і з Зеленським.
За інформацією, Ердоган позитивно відреагував на пропозицію і підтвердив готовність сприяти мирному врегулюванню.
Нагадаємо
5 травня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої обговорювалися ключові міжнародні питання, зокрема й війна в Україні.