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Трамп запропонував Ердогану посередництво у завершенні війни в Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 4042 перегляди

Дональд Трамп під час телефонної розмови з Реджепом Таїпом Ердоганом запропонував йому стати посередником між Україною та росією. Ердоган позитивно відреагував на пропозицію.

Трамп запропонував Ердогану посередництво у завершенні війни в Україні - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом запропонував йому стати посередником у припиненні війни між рф та Україною. Про це повідомляють турецькі ЗМІ, пише УНН.

Деталі 

Як пишуть ЗМІ, днями президент Туреччини Ердоган і президент США Трамп провели "теплу" телефонну розмову. 

За даними джерел, під час розмови Трамп попросив Ердогана виступити посередником у припиненні російсько-української війни.

Раніше Трамп заявляв, що закінчить війну в Україні за 24 години, але незабаром здався.

Джерело зазначило, що Ердоган - лідер, який може зустрічатися і з путіним, і з Зеленським. 

За інформацією, Ердоган позитивно відреагував на пропозицію і підтвердив готовність сприяти мирному врегулюванню.

Нагадаємо

5 травня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої обговорювалися ключові міжнародні питання, зокрема й війна в Україні.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Реджеп Таїп Ердоган
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