Трамп предложил Эрдогану посредничество в завершении войны в Украине - СМИ
Киев • УНН
Дональд Трамп во время телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил ему стать посредником между Украиной и россией. Эрдоган положительно отреагировал на предложение.
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил ему стать посредником в прекращении войны между рф и Украиной. Об этом сообщают турецкие СМИ, пишет УНН.
Детали
Как пишут СМИ, на днях президент Турции Эрдоган и президент США Трамп провели "теплый" телефонный разговор.
По данным источников, во время разговора Трамп попросил Эрдогана выступить посредником в прекращении российско-украинской войны.
Ранее Трамп заявлял, что закончит войну в Украине за 24 часа, но вскоре сдался.
Источник отметил, что Эрдоган - лидер, который может встречаться и с путиным, и с Зеленским.
По информации, Эрдоган положительно отреагировал на предложение и подтвердил готовность содействовать мирному урегулированию.
Напомним
5 мая президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждались ключевые международные вопросы, в том числе и война в Украине.