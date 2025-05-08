Трамп предложил Эрдогану посредничество в завершении войны в Украине - СМИ

$41.440.02
47.070.11
ukenru
Зафиксировано около 280 случаев казней украинских военнопленных
Эксклюзив
13:38 • 14888 просмотра

Зафиксировано около 280 случаев казней украинских военнопленных

13:00 • 25742 просмотра

ООН: апрель стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданских в Украине с сентября 2024 года

Эксклюзив
12:19 • 31899 просмотра

"Таких рекомендаций не поступало": МОН прокомментировало информацию о переходе некоторых украинских вузов на дистанционку

12:11 • 36421 просмотра

Глава СБУ Василий Малюк получил звание Герой Украины

11:49 • 58645 просмотра

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине

11:18 • 59364 просмотра

ВР ратифицировала соглашение Украины и США о полезных ископаемых

10:52 • 62585 просмотра

От почти трех лет до трех часов: необычные истории ватиканских конклавов

Эксклюзив
8 мая, 08:51 • 39217 просмотра

Украинские компании могут производить до 10 миллионов БПЛА в год: названы условия

8 мая, 07:53 • 53226 просмотра

Минэкономики рассчитывает, что инвестфонд с США заработает в течение нескольких недель

Эксклюзив
8 мая, 07:22 • 47318 просмотра

Весенние заморозки в Украине: эксперты объяснили, как это повлияет на урожай плодовых деревьев и цены

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+12°
1.8м/с
34%
748 мм
Популярные новости

Ископаемые сам не будет добывать: в Минэкономики объяснили, как будет работать инвестиционный фонд по соглашению с США

8 мая, 07:10 • 61194 просмотра

Передача имущественных комплексов Фонда госимущества: обещания миллиардов, реальность − долги и ликвидации

8 мая, 07:43 • 115545 просмотра

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

8 мая, 08:37 • 64870 просмотра

В Ватикане продолжается голосование за нового Папу Римского: детали

09:23 • 31600 просмотра

GTA VI: новый трейлер побил рекорды просмотров, саундтрек взлетел в чартах

09:29 • 46116 просмотра
публикации

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

13:49 • 15205 просмотра

Послы G7 поддержали законопроект о реформе АРМА, но Дума игнорирует международные сигналы и продвигает альтернативу

12:41 • 25427 просмотра

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине

11:49 • 58639 просмотра

От почти трех лет до трех часов: необычные истории ватиканских конклавов

10:52 • 62580 просмотра

Передача имущественных комплексов Фонда госимущества: обещания миллиардов, реальность − долги и ликвидации

8 мая, 07:43 • 116294 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Андрей Сибига

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Ватикан

Киев

Великобритания

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новый трейлер побил рекорды просмотров, саундтрек взлетел в чартах

09:29 • 46685 просмотра

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

8 мая, 08:37 • 65469 просмотра

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

7 мая, 13:49 • 58036 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 88547 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 137470 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Вашингтон Пост

YouTube

Spotify

Grand Theft Auto

Трамп предложил Эрдогану посредничество в завершении войны в Украине - СМИ

Киев • УНН

 • 3308 просмотра

Дональд Трамп во время телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил ему стать посредником между Украиной и россией. Эрдоган положительно отреагировал на предложение.

Трамп предложил Эрдогану посредничество в завершении войны в Украине - СМИ

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил ему стать посредником в прекращении войны между рф и Украиной. Об этом сообщают турецкие СМИ, пишет УНН.

Детали 

Как пишут СМИ, на днях президент Турции Эрдоган и президент США Трамп провели "теплый" телефонный разговор. 

По данным источников, во время разговора Трамп попросил Эрдогана выступить посредником в прекращении российско-украинской войны.

Ранее Трамп заявлял, что закончит войну в Украине за 24 часа, но вскоре сдался.

Источник отметил, что Эрдоган - лидер, который может встречаться и с путиным, и с Зеленским. 

По информации, Эрдоган положительно отреагировал на предложение и подтвердил готовность содействовать мирному урегулированию.

Напомним

5 мая президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждались ключевые международные вопросы, в том числе и война в Украине.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$62.40
Bitcoin
$99,308.30
S&P 500
$5,658.75
Tesla
$284.04
Газ TTF
$35.33
Золото
$3,361.85
Ethereum
$1,976.07