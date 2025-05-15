Трамп заявив, що США та Іран "свого роду" погодили умови ядерної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що Сполучені Штати та Іран "свого роду" погодили умови ядерної угоди, що вселяє впевненість у тому, що угода стає дедалі очевиднішою, повідомляє AP, пише УНН.

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Трамп у розмові з журналістами на діловому круглому столі в Досі у Катарі охарактеризував переговори між американським спецпредставником Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі як "дуже серйозні переговори" про "довгостроковий мир", прогрес яких триває.

Проте під час свого візиту до лідерів арабських країн Перської затоки цього тижня президент США наголошував, що військові дії проти ядерних об'єктів Ірану залишаються можливими, якщо переговори зірвуться, зауважує видання.

"Іран свого роду погодився на умови: вони не збираються створювати, як я це називаю, по-дружньому, ядерний пил, - сказав Трамп на діловому заході. - Ми не створюватимемо ядерний пил в Ірані".

Не розкриваючи подробиць, він просигналізував про згоду з умовами, що він намагався досягти, пише видання.

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Трамп сказав, що його вимоги були простими.

"У них не може бути ядерної зброї. Це єдине. Це дуже просто, - сказав Трамп. - Це не те, про що я повинен давати вам 30 сторінок деталей. Це лише одне речення. У них не може бути ядерної зброї".

Але, як зауважує видання, у середу Трамп припустив, що він чекає від Тегерана інших поступок у межах потенційної угоди. Іран "має припинити спонсорувати терор, припинити свої криваві проксі-війни і назавжди і таким чином, що піддається перевірці, припинити прагнення до ядерної зброї, - заявив Трамп у своєму виступі на зустрічі лідерів Ради співробітництва арабських держав Перської затоки в Саудівській Аравії. - У них не може бути ядерної зброї".