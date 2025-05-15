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Трамп заявил, что США и Иран "своего рода" согласовали условия ядерного соглашения

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Дональд Трамп сообщил, что США и Иран достигли определенного согласия относительно условий ядерного соглашения. Он подчеркнул, что Иран не должен иметь ядерного оружия.

Трамп заявил, что США и Иран "своего рода" согласовали условия ядерного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты и Иран "своего рода" согласовали условия ядерной сделки, что вселяет уверенность в том, что сделка становится все более очевидной, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Трамп в разговоре с журналистами на деловом круглом столе в Дохе в Катаре охарактеризовал переговоры между американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи как "очень серьезные переговоры" о "долгосрочном мире", прогресс которых продолжается.

Однако во время своего визита к лидерам арабских стран Персидского залива на этой неделе президент США подчеркивал, что военные действия против ядерных объектов Ирана остаются возможными, если переговоры сорвутся, отмечает издание.

"Иран своего рода согласился на условия: они не собираются создавать, как я это называю, по-дружески, ядерную пыль, - сказал Трамп на деловом мероприятии. - Мы не будем создавать ядерную пыль в Иране".

Не раскрывая подробностей, он просигнализировал о согласии с условиями, которых он пытался достичь, пишет издание.

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Трамп сказал, что его требования были простыми.

"У них не может быть ядерного оружия. Это единственное. Это очень просто, - сказал Трамп. - Это не то, о чем я должен давать вам 30 страниц деталей. Это лишь одно предложение. У них не может быть ядерного оружия".

Но, как отмечает издание, в среду Трамп предположил, что он ждет от Тегерана других уступок в рамках потенциальной сделки. Иран "должен прекратить спонсировать террор, прекратить свои кровавые прокси-войны и навсегда и таким образом, который поддается проверке, прекратить стремление к ядерному оружию, - заявил Трамп в своем выступлении на встрече лидеров Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии. - У них не может быть ядерного оружия".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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