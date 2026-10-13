Трамп заявив, що не вірить у допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Київ • УНН
Трамп заявив, що росія й Китай навряд чи суттєво допомагають Ірану у війні зі США. Водночас ЗМІ повідомляли про військову співпрацю.
Президент США Дональд Трамп відкинув побоювання щодо того, що росія та Китай можуть допомагати Ірану у його війні зі США, додавши, що ці дві країни "матимуть забагато що втрачати", допомагаючи Ісламській Республіці. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.
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"Якщо вони це роблять, то на дуже низькому рівні, але я взагалі не вірю в це", – зазначив Трамп у понеділок у Truth Social.
Він додав, що США дізнаються про таку допомогу "дуже швидко".
Китай та росія, вказує видання, підтримують тісні зв'язки з Іраном протягом десятиліть, але заперечують надання Тегерану збройової допомоги в його конфлікті зі США, який розпочався наприкінці лютого. Однак надходили повідомлення про військову співпрацю.
The Wall Street Journal повідомила, що китайські компанії постачали компоненти, що використовуються в іранських безпілотниках та ракетах, тоді як американські чиновники пов'язали супутникові знімки, отримані з китайських джерел, з іранським ударом, у результаті якого загинули троє американських військовослужбовців. Пекін заявив, що дотримується міжнародних правил і виступає проти спроб пов'язати Китай з цим конфліктом, йдеться у публікації.
Західні союзники вважають, що Іран, найімовірніше, додав до свого арсеналу нову російську зброю та відновив значну частину свого ракетного арсеналу під час перемир'я зі США кілька місяців тому, повідомляло Bloomberg у червні.
Іран міг поповнити арсенал російськими ракетами під час відновлення запасів - Bloomberg13.06.26, 17:37 • 5156 переглядiв