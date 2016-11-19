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Д.Трамп виплатить $25 млн для врегулювання позову про шахрайство

Д.Трамп виплатить $25 млн для врегулювання позову про шахрайство

Київ • УНН

 • 10771 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Нью-йоркський бізнесмен і новообраний президент США Дональд Трамп погодився врегулювати три позови проти Університету Трампа, подані його колишніми студентами, повідомив генпрокурор Нью-Йорка Ерік Т. Шнайдерман.
Колишні студенти Університету Трампа подали позови проти новообраного президента із вимогою компенсації 35 тисяч доларів кожному, передає УНН з посиланням на ВВС.

Позивачі стверджують, що в навчальному закладі, який закрився у 2010 році, їх змусили заплатити десятки тисяч доларів за курси, на яких обіцяли розкрити “таємниці” успішного інвестування, проте цього так і не сталося. Загалом жертвами обману стали близько 6 тисяч людей.

За словами генпрокурора Нью-Йорка, врегулювати судові процеси запропонував сам пан Д.Трамп — для цього він погодився виплатити 25 мільйонів доларів.

Три позови мали розглядатися у Каліфорнії і Нью-Йорку — перший розгляд мав початися у Сан-Дієґо вже 28 листопада, попри спроби юристів пана Д.Трампа відкласти судове засідання.

Прокуратура вимагала від нього виплатити 40 мільйонів доларів. Під час своєї передвиборчої кампанії пан Д.Трамп неодноразово заявляв, що не збирається врегульовувати позови проти себе, й наполягав, що виграє справу проти Університету Д.Трампа.

Як повідомляв УНН, протестні групи у Сполучених Штатах Америки, які організовують акції проти обрання президентом країни республіканця-мільярдера Дональда Трампа, заявили про об’єднання в альянс під назвою “Не мій президент”.

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